Aç kalan tilki şehir merkezine indi
Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden sürücüler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.
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