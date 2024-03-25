Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Elazığ’da aç kalan tilki şehir merkezine kadar indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:48
Aç kalan tilki şehir merkezine indi
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Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden sürücüler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.


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