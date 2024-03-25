Aç kalan tilki şehir merkezine indi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:48

Güncelleme: 25.03.2024 - 13:48

Yaşam alanında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden sürücüler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.