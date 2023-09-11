AÇEV deprem bölgesine destek oluyor: 'O mutlu çocuk benim'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

Dilek’in içinden çiçek, kalp ve üstünden gökkuşağı geçen bir ev çizmek gelmiş. Umut bir kule bir de yanardağ çizmiş. Ama bu yanardağ lav püskürtmüyor, sakin, zararsız.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) gezici karavanı her gün bir köye gidiyor, cami önü, taziye evi, okul bahçesi... Neresi uygunsa çocuklarla müzik eşliğinde atölyeler yapılıyor. Gezici araç öğretmeni Melek Kanbağlı, “Beş köyümüz var, sırayla gidiyoruz. Bu köye her salı 09.30’da geliyoruz. Çocuklar yolda bizi bekliyor” diyor.

İnce Gedik köyünden sonra Nurdağı’ndaki konteyner kentte kurulan Çocuk ve Aile Merkezi’ndeyiz. Her sınıfta bir başka etkinlik var. Molada da karpuz peynir şöleni. AÇEV, Adıyaman, GaziantepNurdağı ve HatayDefne’de bulunan konteyner kentlerde kurduğu “Çocuk ve Aile Merkezleri”nde, çocukların öğrenme kapasitelerini desteklemek üzere farklı yaş gruplarına ayrı olacak şekilde program uygulamalarının yapıldığı dört sınıf, konteyner kentteki tüm çocukların yararlanabileceği kitap ve oyuncak kütüphanesi, yetişkin sınıfı ve teknoloji sınıfı gibi alanlar oluşturdu. Merkezlerde, başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen bilimsel temelli eğitim programlar uygulanıyor.

SANAT VE OYUN

Merkezden uzak ilçelerde ve köylerde yaşayan çocuklara, anne-babalara ve genç kadınlara ise gezici hizmet araçlarıyla ulaşılıyor. Ayrıca AÇEV tarafından gezici araçlarla uygulanmak üzere sanat ve oyun temelli bir eğitim programı geliştirildi. Bu programda, 3-9 yaş arası çocuklar ile uygulanabilecek hareketli etkinlikler, sanat etkinlikleri, masal okuma saati ve serbest oyun belli bir günlük akış içinde yer alıyor. Köylerde yaşayan genç kadınlara yönelik programların uygulanması ve annebabalara yönelik seminerler düzenlenmesi de hedefleniyor.

'‘PROGRAMLAR BİLİMSEL TEMELLİ’'

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, bölgede yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor: “Depremden etkilenen çocukların, öğrenme kapasitelerini desteklemek amacıyla bilimsel temelli eğitim programları uyguluyoruz. Bu şekilde çeşitli yaş gruplarındaki çocukların deprem nedeniyle oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmeyi hedefliyoruz. Çocukların yanı sıra anne-babalar ve genç kadınları destekleyen programlarımız da bulunuyor. Konteyner kentlerin dışında, merkezden uzak ilçelere ve köylere ise gezici hizmet araçlarımızla ulaşmayı sürdürüyoruz.”