Acı haberi Sinan Akçıl duyurmuştu: Bebeğini küvette unutan annenin cezası belli oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl, X hesabından evinde çalışan bir kadının başına gelen acı haberi anlattı.

Akçıl, "Çok ama çok üzücü bir olay ile uyandım bugün. Yaklaşık 4 yıldır bizimle evde çalışan, artık aile gibi olduğumuz 'Olga'mız'ın annesinin 5 aylık torunu 'Varya' korkunç bir 'Instagram' kazası ile hayatını kaybetti. Çocugunu küvete koyan gelin, Instagram'a dalıyor ve 2 saat sonra bebek aklına geliyor. Zavallı Varya hayatını kaybetti, haberi alan anneanne de kalp krizi geçirdi. Instagram veya sosyal medya bağımlılığı artık çok ciddi bir hastalıktır. Aklını başına alsın herkes lütfen... Olga az Türkçesi ile diyor ki 'Gelinim hapishaneye gitmeyecek belki ama Allah onu vicdanında ömür boyu hapis tutacak.'" ifadeleri ile gelişmeyi duyurmuştu.

YENİ GELİŞME ORTAYA ÇIKTI

Belarus'un Minsk şehrinde gerçekleşen gelişmenin ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre, söz konusu genç anne Eugenia hakkında 'ihmalden ölüme sebebiyet vermek' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. 4

Ancak genç kadının diğer çocuğu 3 yaşında olduğu için ceza ertelendi.