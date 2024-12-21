Acı haberi vali açıkladı... Milli Takım sporcuları çığ altında kaldı
Erzurum Palandöken Dağı'nda kamp yapan Judo Milli Takımı'nın bulunduğu bölgede çığ düştü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan'ın boynunda oluşan kırık sonucu ilk anda hayatını kaybettiğini bildirdi.
Erzurum Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı'nın yüksek irtifa kampı sırasında, Sultan Seki'si bölgesine tırmanış yaparken çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan sporculara, kamp ekibi ve bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri müdahale etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki milli sporcu Emre Yazgan'ın boynunda oluşan kırık sonucu ilk anda hayatını kaybettiği belirlendi. 3 sporcunun da yaralandığı felakette ilgili inceleme başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken çığın, bölgedeki yoğun kar yağışı ve hava koşullarından kaynaklandığı değerlendirildi.
Etiketler: #Erzurum #palandöken
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