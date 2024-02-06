“Acı kayıpların nedeni siyasetçiler”

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:30

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:30

Birlik Sağlık Sen üyeleri, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle İzmir’in Alsancak semtinde bir anma etkinliği düzenledi.

“Deprem değil ihmal öldürür” sloganları atan sağlık emekçileri adın konulan Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, deprem sonrası kayıp çocukları gündeme getirdi.

Depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala mağdur yurttaşların olduğunu aktaran Doğruyol, “Yakınlarının ölüsüne dirisine ulaşamayan pek çok vatandaşımız bulunmakta. Kayıp olan pek çok insanımız bulunmakta. Bu yönde mevcut hükümetin bir an önce bir araştırma inceleme komisyonu oluşturarak kayıtlara ulaşmasında yarar olduğunu düşünmekteyiz” diye konuştu.

“YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ: ÖNLEM”

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından basın açıklamasını okuyan Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran şu ifadeleri kullandı:

“Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi önlem almak kadar basittir. Bilimin ışığında izlenen yollar tarih boyunca hayat kurtarmıştır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olup, 11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük depremlerinden biri olan felaketin üzerinden tam bir yıl geçti. On binlerce vatandaşımızı kaybederken yüzbinlerce vatandaşımızda yaralandı. Yaşanan bu acı kayıpların nedenine baktığımızda zaman içinde gerek bürokrasinin gerekse de siyasetçilerin aldığı kararlar veya almadığı önlemler olduğu alenen ortadadır.

?Özellikle sağlık kuruluşlarının ve sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarının da binalarının hasar görmesi sonucunda hayatını kaybeden, yaralanan çalışanların sağlık hizmeti sunamaması sonucunda ve Hatay ilimizde yıkılan iki hastane ve diğer hastanelerin faaliyet göstermemesi can kayıplarımızı arttırdığı gibi bugün birçok vatandaşımızı da protezle yaşamak zorunda bırakmıştır” diye konuştu.

"RANT UĞRUNA ALINAN KARARLAR"

Depreme dayanıksız hastanelere ve fay hattının üzerine yapılan hastanelere dikkat çeken Berna Boran, “Hatay il temsilcilerimizin bilimi referans alarak yıllar öncesinden defalarca uyarmasına rağmen fay hattının üzerine yapılan hastaneler, depreme dayanıksız hastanelerin faaliyette tutulması hastane enkazlarında yüzlerce vatandaşımızın ölmesine sebep olduğu gibi kapısında da enkazdan kurtulup yardım alamadıkları için hayatlarını kaybetmelerine de neden olmuştur. Oysaki çıkar ve rant uğruna alınan kararlar yerine deprem yönetmeliğine uygun yapılar yapılmış olsaydı, hayatını kaybeden binlerce canımız aramızda olacaklardı” ifadelerini kullandı.

“BİLİM ADAMLARINA KULAK TIKADILAR”

Depremlerden ders çıkarılmadığını aktana Boran, “?Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu yaşanan acı tablodan ders çıkardık mı ? Tabi ki Hayır… Halen İzmir ilimiz başta olmak üzere birçok ilimizde depreme dayanıksız hatta yıkım kararı olan hastanelerimiz faaliyette tutulmaktadır. Bu kararların ne akıl alır, ne de izah edilebilir bir tarafı vardır. Tıpkı Malatya Maraş ve Hatay illerinde deprem olasılığı yüksek önlem alın diye her yerde seslerini yükselten bilim adamlarına kulağını tıkayan zihniyet, bu gün de 17 ilde deprem olacağını söyleyen bilim adamlarına kulak tıkamaya devam etmektedirler.

Unutulmamalıdır ki önlem alınmadığı için hayatını kaybeden her bir insanımız cinayete kurban gitmiştir” dedi.

“BİLİM IŞIĞINDA MÜCADELE EDECEĞİZ”

Boran sözlerini; “Birlik Sağlık Sen olarak her daim bilimin ışığında mücadelemizi vermeye, her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan sağlık bakanlığına sesleniyoruz deprem anında tüm insanların ihtiyacı olacağı tek şey olan hastanelerimizi biran önce depreme dayanıklı hale getirmelisiniz. Büyük depremin yıl dönümünde başta görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanı şehit arkadaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet Türk halkımıza başsağlığı diliyor, Minnet ve saygı ile anıyoruz“ diyerek noktaladı.