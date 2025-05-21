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Acı olay... Sulama kuyusunda ölü bulundu!

Acı olay... Sulama kuyusunda ölü bulundu!

21.05.2025 15:34:00
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DHA
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Acı olay... Sulama kuyusunda ölü bulundu!

Afyonkarahisar'da Orhan İleri adlı kişi, bahçesinin kenarındaki sulama hidratının bulunduğu kuyuda ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde saat 11.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Orhan İleri'nin (69) bahçesinin yanındaki sulama hidratının yer aldığı kuyuya düştüğünü fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan incelemede Orhan İleri'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılığın incelemesi sonrası Orhan İleri'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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