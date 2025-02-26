Açık alanda içki yasağına iptal

Yayınlanma: 26.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.02.2025 - 04:20

İstanbul Bölge İdari Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi önceki gün işlemin iptaline karar verdi. Kararda sınırlamanın ancak anayasanın “temel hak ve hürriyetlerin niteliği” başlıklı 12. maddesine, “temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlıklı 13. maddeleriyle sınırlanabileceği anımsatılırken “Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” ifadeleri yer aldı.

Kararı gazetemize değerlendiren avukat Erdem, “Bu uygulamanın temel hak ve özgürlüklere müdahale olduğunu gördüğüm için dava açtım. Konu burada bizzat alkolü düşmanlaştırıp bunun üzerinden insanların hayatına müdahale alanı açılması. Kamu kurumları hayat tarzı dayatmaya son vermeli. Herkes birbirine tahammül etmeyi öğrenmeli” ifadelerini kullandı.



LAİKLİK MECLİSİ'NDEN VALİLİĞE ÇAĞRI

Laiklik Meclisi, İstanbul Valiliği’nin halka açık mekânlarda alkol tüketiminin yasaklanmasını öngören kararının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Laiklik Meclisi olarak bu ülkede artık çok az da olsa, hâlâ bağımsız ve tarafsız karar verebilen, anayasamızın öngördüğü laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklerine uygun hüküm veren yürekli hâkimler olduğunu gösteren bu iptal kararına sonuna kadar sahip çıkıyoruz. İstanbul Valiliği’ni, bu karar doğrultusunda gereğini yapmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

