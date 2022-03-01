Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı? AÖL sınavına nasıl girilecek?

01 Mart 2022 Salı, 15:12

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Birçok öğrencisi olan Açık Öğretim Lisesi’nin 2021-2022 Eğitim öğretim yılının 2. Dönem sınavları başladı. Öğrenciler belirlenen süre içerisinde en fazla 15 sınava girebilecek.

AÖL sınav tarihleri ne zaman?

2. dönem sınavları için belirlenen sınav tarihleri 1 Mart 2022 ile 10 Mart 2022 tarihleri arasında olacak. Sınava girecek olan adaylar bu tarihler arasında Bilgi Yönetim sistemine girerek sınavlarını görebilirler. 1 Mart 2022 saat 09:30 tarihinde başlayan sınavlar, 10 Mart 2022 23:59’a kadar devam edecek. Bu tarihler arası dışında öğrenciler sınavlara giriş yapamayacaklar.

AÖL Sınavları Online mı Olacak?

Daha önce de açıklandığı gibi bu dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi’ne TC kimlik numarası ve şifreyle giriş yaparak sınavlara girebilirler.

AÖL sınavları hakkında bilinmesi gerekenler

Sınavların hepsi Bilgi Yönetim sisteminde belirlenen sınav takvimlerine uygun yapılacaktır. Bu online sınavlar 20 sorudan ve 25 dakikalık sürelerden oluşacak. Adayların her sınava sadece bir kere girme hakkı var.

Sınava girmek isteyen adaylar http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx linkinde giriş yapabilirler. TC kimlik numaası ve şifre ile girilen sisteme, hem yurtiçinden hem de yurtdışından giriş yapılabilecek. Sınav tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri Türkiye saatine göre yapılabilecek.

Sınava başvuru yapmamış olanlar ve sınav tarihleri arasında sınava girmeyenler AÖK Bilgi Yönetim sistemine giriş yapamayacak.

Sisteme giriş için TC kimlik numarası ve şifre gerekli olacak. Şifresini hatırlamayan adaylar “şifremi unuttum” sekmesinden ve 444 0 632 MEBİM danışma hattını arayarak şifrelerini sıfırlayabilirler.

Sınavlara girmeden önce öğrencilerin karşısına çıkan ve ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından kabul edilmeli. Bunu kabul etmeden sınavlara giriş yapılamayacak.

Online sınavlarda çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru olacak. Bu 20 soruluk test için 25 dakikalık süre tanınacak öğrencilere

Seçtiğiniz sınavlardan birine girmiş olduğunuzda ekranda sadece soru, 4 şık, kalan süre ve “Kaydet ve İlerle” seçenekleri olacak. Öğrenciler cevabı seçtikten sonra “Kaydet ve ilerle” seçeneği ile diğer sorulara geçecek. Son soruda ise “Sınavı Bitir” butonu olacak.

Öğrenciler bir kere cevap verdikleri soruya tekrar geriye dönemeyecekler.

Bir sınava girdikten sonra, sınav bitmeden başka bir dersin sınavına girilemeyecek.

Sınav, öğrencilere verilen 25 dakikadan daha kısa sürede biterse, öğrenciler sürenin sonunu beklemeden, isterlerse sınavı bitirebilecekler. Sınav bittikten sonra sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.