Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı? AÖL sınavına nasıl girilecek?
Açık Öğretim Lisesi sınavları başladı. Öğrenciler sınavlarını online olarak yapabilecekler. Peki AÖL sınavları hangi tarihler arasında olacak? Online sınava nasıl girilecek?
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Birçok öğrencisi olan Açık
Öğretim Lisesi’nin 2021-2022 Eğitim öğretim yılının 2. Dönem sınavları başladı.
Öğrenciler belirlenen süre içerisinde en fazla 15 sınava girebilecek.
AÖL sınav tarihleri ne zaman?
2. dönem sınavları için
belirlenen sınav tarihleri 1 Mart 2022 ile 10 Mart 2022 tarihleri arasında
olacak. Sınava girecek olan adaylar bu tarihler arasında Bilgi Yönetim
sistemine girerek sınavlarını görebilirler. 1 Mart 2022 saat 09:30 tarihinde
başlayan sınavlar, 10 Mart 2022 23:59’a kadar devam edecek. Bu tarihler arası
dışında öğrenciler sınavlara giriş yapamayacaklar.
AÖL Sınavları Online mı
Olacak?
Daha önce de açıklandığı gibi bu
dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak. Sınava girmek
isteyen adaylar Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi’ne TC kimlik
numarası ve şifreyle giriş yaparak sınavlara girebilirler.
AÖL sınavları hakkında
bilinmesi gerekenler
Sınavların hepsi Bilgi Yönetim sisteminde
belirlenen sınav takvimlerine uygun yapılacaktır. Bu online sınavlar 20 sorudan
ve 25 dakikalık sürelerden oluşacak. Adayların her sınava sadece bir kere girme
hakkı var.
Sınava girmek isteyen adaylar http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
linkinde giriş yapabilirler. TC kimlik numaası ve şifre ile girilen sisteme,
hem yurtiçinden hem de yurtdışından giriş yapılabilecek. Sınav tarihlerinin
başlangıç ve bitiş tarihleri Türkiye saatine göre yapılabilecek.
Sınava başvuru yapmamış olanlar
ve sınav tarihleri arasında sınava girmeyenler AÖK Bilgi Yönetim sistemine
giriş yapamayacak.
Sisteme giriş için TC kimlik
numarası ve şifre gerekli olacak. Şifresini hatırlamayan adaylar “şifremi
unuttum” sekmesinden ve 444 0 632 MEBİM danışma hattını arayarak şifrelerini
sıfırlayabilirler.
Sınavlara girmeden önce
öğrencilerin karşısına çıkan ve ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik
taahhütnamesi öğrenciler tarafından kabul edilmeli. Bunu kabul etmeden
sınavlara giriş yapılamayacak.
Online sınavlarda çoktan seçmeli
4 seçenekli 20 soru olacak. Bu 20 soruluk test için 25 dakikalık süre tanınacak
öğrencilere
Seçtiğiniz sınavlardan birine
girmiş olduğunuzda ekranda sadece soru, 4 şık, kalan süre ve “Kaydet ve İlerle”
seçenekleri olacak. Öğrenciler cevabı seçtikten sonra “Kaydet ve ilerle”
seçeneği ile diğer sorulara geçecek. Son soruda ise “Sınavı Bitir” butonu
olacak.
Öğrenciler bir kere cevap
verdikleri soruya tekrar geriye dönemeyecekler.
Bir sınava girdikten sonra, sınav
bitmeden başka bir dersin sınavına girilemeyecek.
Sınav, öğrencilere verilen 25 dakikadan daha kısa sürede biterse, öğrenciler sürenin sonunu beklemeden, isterlerse sınavı bitirebilecekler. Sınav bittikten sonra sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.
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