Açık oy kullanılmasına itiraz eden sandık kurulu başkanı darbedildi!
Yeşil Sol Parti vekili Tanhan, Mardin’de açık oy kullanılmasına karşı çıkan sandık kurulu başkanının darbedildiğini söyledi.
Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Mardin’in Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darbedildiğini aktardı.
Tanhan, “Nusaybin’de kolluk güçleri sandıkları tek tek dolaşarak ‘AKP müşahidi var mı’ diye soruyor. Olmayan sandıklara yanında getirdikleri gençleri getirip müşahit yapıyorlar. Mardin Midyat’ta Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta da AKP’li seçmenler gelip açık oy kullanmak istedi. Sandık görevlileri kabul etmeyince Sandık Kurul Başkanını darp ettiler, gömleği yırtıldı” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- 'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu evinde kullandı
- 'TRT Arabi' gerginliği: Yurttaşlar tepki gösterdi
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti