Açık oy kullanılmasına itiraz eden sandık kurulu başkanı darbedildi!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:57

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:57

Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Mardin’in Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darbedildiğini aktardı.

Tanhan, “Nusaybin’de kolluk güçleri sandıkları tek tek dolaşarak ‘AKP müşahidi var mı’ diye soruyor. Olmayan sandıklara yanında getirdikleri gençleri getirip müşahit yapıyorlar. Mardin Midyat’ta Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta da AKP’li seçmenler gelip açık oy kullanmak istedi. Sandık görevlileri kabul etmeyince Sandık Kurul Başkanını darp ettiler, gömleği yırtıldı” dedi.



