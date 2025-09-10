Açıklama geldi: Haftada 4 gün mesaiye mi geçiliyor?

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, ilgili bakanlıklar tarafından da teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın gündemde olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Orta Vadeli Program’da (OVP) çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığı kaydedildi. Mevcut yasal düzenlemelere de işaret edilen açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat, İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresinin 45 saat olduğu hatırlatıldı.

OVP’de yer alan "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadesinin, dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur" ifadesine yer verildi.