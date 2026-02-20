Açıklama yapıldı: İki TIR'ın kaza yaptığı TEM Otoyolu trafiğe açıldı mı?

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde, Selami D. idaresindeki mukavva yüklü TIR, lastiğinin patlaması nedeniyle sağ şeritte park halindeki konteyner yüklü TIR'a çarparak devrildi.
Kazada devrilen TIR'ın sürücüsü Selami D. yaralandı. TIR'daki mukavvalar yola saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu.
TEM OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI MI?
Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü açıldı.