Acil servis önünde trafik kazası: 6 yaralı

İnegöl'de Devlet Hastanesi Acil Servis önünde, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı.

DHA
20 Şubat 2022 Pazar, 09:39
Acil servis önünde trafik kazası: 6 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fatih Yıldırım (38) yönetimindeki hafif ticari araç karşı istikametten gelen Soykan Yenilmez'in (24) kullandığı 16 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İnegöl Devlet Hastanesi önündeki kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sümeyye Yıldırım (28), Ümit Doğru (21), Selim Efe (34) ve Merve Ulak (32) yaralandı. 

Hastane görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar devlet hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Ağır hasar alan araçlar çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırıldı.


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