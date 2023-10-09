Acil servis önündeki silahlı saldırının nedeni belli oldu

Elazığ’da Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servisi önünde bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli yakalandı. 57 suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ’’Sen bana niye yan baktın’’ dedikten sonra olayı işlediği öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:15
Acil servis önündeki silahlı saldırının nedeni belli oldu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde E.A. isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Bacağından hafif şekilde yaralanan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin başarılı çalışması sonrasında şüphelinin 57 adet suç kaydı bulunan F.Ü. olduğu tespit edildi.

"SEN BANA NİYE YAN BAKTIN"

Şüpheli şahıs, olaydan kısa süre sonra Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "Sen bana niye yan baktın" dedikten sonra olayı işlediği öğrenildi.


Elazığ acil servis

İlgili Haberler

Denizli’de acil servis doldu taştı: Tavuklu pilav 90 kişiyi zehirledi

Denizli’de acil servis doldu taştı: Tavuklu pilav 90 kişiyi zehirledi
Hasta yakınları olay çıkardı, acil serviste hizmet 3 saat durdu

Hasta yakınları olay çıkardı, acil serviste hizmet 3 saat durdu

En Çok Okunan Haberler