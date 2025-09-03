Acil servisler, yeşil alan yükü altında eziliyor: 'Bir dakikadan kısa süre içinde hasta bakmak etik değil'

Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servislerinde yaşanan yoğunluk, özellikle yeşil alan kategorisinde alarm veriyor. Acil müdahale gerektirmeyen, poliklinik düzeyindeki hastaların da bu servislere yönelmesi hem hizmet kalitesini düşürüyor hem de sağlık çalışanlarının iş yükünü artırıyor. Tüm bu zorluklara karşın görev yapan sağlık emekçileri ise her geçen gün artan şiddet olaylarının hedefi haline geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemelerinin Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade eden sağlık çalışanları, kamu sigortalarının kapsamının düzenlenmesini istedi.

‘BİR DAKİKADAN KISA SÜRE’

Cumhuriyet’e konuşan acil tıp doktoru Benan Koyuncu, acil servislerde yeşil alanların kapatılmasını istediklerini belirterek “Acil servislerdeki yeşil alan başvurularında ciddi bir artış var. Polikliniklerde randevu bulamayan, rapor almak için hastaneye gelenler, acil servisleri adeta kilitliyor. Bu durum, gerçekten acil müdahale gerektiren kalp krizi, beyin kanaması veya ağır travma geçirmiş hastaların zamanında tedavi almasını zorlaştırıyor” diye konuştu. Acil servis doktorlarının çoğu zaman bir dakikadan kısa sürede hasta bakmak zorunda bırakıldığını ifade eden Koyuncu, “Etik olmayan bu hız, hem hastayı hem de hekimi tehlikeye atıyor. Sağlık çalışanları idari baskı ve hasta yakınlarının şiddetiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.