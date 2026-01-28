Açılım komisyonunun ortak raporunda yer almayacak: MHP zorluyor, AKP çekimser

TBMM’de açılım süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda ortak rapor hazırlıkları sürerken, “umut hakkı” başlığı komisyondaki kulislerin en çok konuşulan ve en fazla çekince yaratan başlığı haline geldi. Komisyon çalışmalarına yakın kaynaklar, sürecin artık yalnızca teknik bir rapor yazımından çıkıp, iktidar bloğu içindeki görüş ayrılıklarını dengelemeye yönelik hassas bir siyasi zemine oturduğunu aktarıyor.

Komisyon kulislerinde, ortak raporun geç tamamlanmasının temel nedenlerinden birinin de “umut hakkı” başlığı etrafında yaşanan çekimserlik olduğu ifade ediliyor. Kurmaylar, bu kavramın komisyonda fiilen tartışıldığını ancak ortak metne girip girmemesi konusunda partiler arasında net bir uzlaşının henüz sağlanamadığını belirtiyor.

‘KONUŞULUYOR AMA YAZILMAK İSTENMİYOR’

Komisyon toplantılarına katılan bazı AKP’li ve MHP’li kurmaylar, “umut hakkı”nın artık kulislerde açıkça konuşulduğunu, ancak ortak raporda doğrudan bu ifadeyle yer almasının siyasi riskler nedeniyle ertelendiğini dile getiriyor. AKP kanadında hâkim görüşün, bu başlığın rapor metnine girmesinin kamuoyunda “siyasi jest” ya da “serbest bırakma adımı” olarak algılanabileceği yönünde olduğu aktarılıyor. AKP’li kurmaylar, bu nedenle ortak raporun mümkün olduğunca asgari uzlaşı metni olarak kurgulanmasını, tartışmalı başlıkların ise rapor sonrasına bırakılmasını savunuyor. Komisyon kulislerinde, “konu konuşuluyor ama yazıya dökülürken frene basılıyor” değerlendirmesi sıkça dile getiriliyor.

‘TEKNİK METİN’ ARAYIŞI VE İNFAZ HUKUKU VURGUSU

Komisyon çalışmalarında AKP’li üyelerin, “umut hakkı” yerine infaz hukuku çerçevesinde daha teknik bir dil kullanılmasını önerdiği ifade ediliyor. Buna göre, “iyi hâl, şiddetten kopuş, örgütsel bağların sona erdiğinin tespiti” gibi kriterlerin öne çıkarıldığı bir çerçeveyle ilerlenmesi, doğrudan siyasi bir kavramdan özellikle kaçınılması isteniyor. Kulislerde, AKP’nin bu yaklaşımıyla hem parti tabanındaki güvenlik hassasiyetini gözettiği hem de sürecin toplumsal tepkilerle karşılaşmadan ilerlemesini hedeflediği yorumları yapılıyor. Bazı kurmaylar, ortak raporda bu başlığın yer almasının parti içinde dahi rahatsızlık yarattığını açıkça dile getiriyor.

MHP: ‘BİZİM METİNLERDE VAR, ORTAK RAPOR BELİRSİZ’

MHP’li kurmaylar ise “umut hakkı”nın sürecin doğal bir parçası olduğunu savunuyor. MHP kanadında, bu başlığın kendi hazırladıkları raporlarda yer aldığı, ancak ortak raporda yer alıp almayacağının komisyonun genel uzlaşı zeminine bağlı olduğu belirtiliyor. Kulislerde, MHP’nin bu başlıkta ısrarcı olduğu ancak ortak metnin tıkanmaması için geri adım ihtimalinin de masada olduğu konuşuluyor. Bu durumun, ortak raporun yazım sürecini uzatan başlıca faktörlerden biri olduğu ifade ediliyor.

CHP: ORTAK RAPORUN SINIRLARI GENİŞLETİLMEMELİ

Komisyona sunulan CHP raporunda “umut hakkı”na yönelik herhangi bir atfın bulunmaması da ortak rapor tartışmalarında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kendi raporlarında teröre bulaşmamış kişilerin dönüşüne ilişkin dahi özel bir öneri yer almadığını açıklamıştı. CHP kanadının, ortak raporun kapsamının genişletilmesine ve yeni siyasi başlıklarla yüklenmesine mesafeli durduğu kulislerde ifade ediliyor.

ÖCALAN TARTIŞMASI DOLAYLI BİÇİMDE MASADA

Kulislerde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ilişkin infaz rejimi tartışmalarının “umut hakkı” başlığı üzerinden dolaylı biçimde gündeme geldiği belirtiliyor. Kurmaylar, doğrudan bir serbest bırakma çağrısı olmadığını özellikle vurgularken, bu kavramın raporlarda ya da değerlendirme metinlerinde yer almasının AKP içinde ciddi rahatsızlık yarattığını ifade ediyor.

ERDOĞAN SUSKUN, KOMİSYON BEKLEMEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin sessizliği de komisyon kulislerinde dikkatle izleniyor. Parti içi değerlendirmelerde, Erdoğan’ın ortak raporun tamamlanmasını beklediği ve henüz uzlaşı sağlanmamış başlıklarda erken bir siyasi pozisyon almaktan kaçındığı yorumları yapılıyor. Komisyon kurmayları, bu sessizliğin de rapor yazım sürecini etkilediğini, özellikle “umut hakkı” gibi hassas başlıklarda net bir siyasi irade açıklaması olmadan ilerlemenin zorlaştığını dile getiriyor.

ORTAK RAPOR NEDEN UZUYOR?

Kulislerdeki hâkim görüşe göre, ortak raporun uzamasının temel nedeni, iktidar bloğu içindeki görüş ayrılıklarının metne yansıtılmak istenmemesi. Bu nedenle, tartışmalı başlıkların ya tamamen dışarıda bırakılması ya da muğlak ifadelerle geçilmesi seçenekleri üzerinde duruluyor. Öte yandan “umut hakkı” başlığının ortak raporda yer almaması halinde, konunun rapor sonrasında siyasi ve hukuki zeminde yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor. Bu yaklaşımın, ortak raporu kilitlemeden süreci sürdürme amacı taşıdığı belirtiliyor.