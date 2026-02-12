Açılım müzakereleri, CHP operasyonları, Erdoğan sonrası AKP ve olası erken seçim

Kabinede iki temel bakanlıktaki görevli isimler değiştirildi. Adalet Bakanlığına kamuoyunun yakından tanıdığı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi getirildi. Bu atamalar, iki bakanlıkta yeni bürokrat atamalarını, yeni işleyişi de gündeme getirecek. Kadrolaşma ve yeni işleyiş, iktidar ortakları arasındaki ilişki, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan-DEM Parti ile yürütülen müzakereler açısından önem taşıyor. Bakan değişimlerinin CHP hakkındaki davalar, olası erken seçim ve son dönemde yoğun olarak tartışılan Tayyip Erdoğan sonrasına Bilal Erdoğan’ın hazırlanması senaryolarına etki etmesi de kaçınılmaz.

Kabinede diğer temel bakanlıklar; Savunma, Dışişleri ve Maliye olarak sıralanabilir. Kabine değişikliği çok sayıda bakanın ismi anılarak sürekli gündemde tutuluyordu. Kartalkaya yangını nedeniyle Turizm Bakanı Ersoy, Sağlık Bakanlığını “etki altında kalmadan yönetmeye çalışan” bu nedenle çok sayıda AKP’linin hedefi olan Memişoğlu dahi bu çerçevede değerlendiriliyordu. Ancak değişim iki temel bakanlıkla sınırlı kaldı.

Başlangıçta bir bilgi vermemiz gerek. Öğrendiğimize göre atamalar hakkında MHP lideri Bahçeli önceden bilgilendirildi.

ATAMALAR SEÇİM ODAKLI MI?

Siyaset kulislerine göre, iki kritik görevlendirmenin seçimden ayrı düşünülmesi olanaklı değil. Bu iki bakanla seçime gidileceği kesin gibi. Özellikle iktidarın bu süreçte yargıdan beklentileri, bu beklentilerin karşılanması açısından atamaya anlam yükleniyor. AKP ve siyaset kulislerinde, CHP İstanbul İl Başkanlığına tek hakim kararıyla atanan Gürsel Tekin’in halen bu görevde tutulmasının geleceğe hazırlık amacı taşıdığı yorumları yapılıyor. CHP’nin kurultayı hakkındaki yürüyen ve ikinci duruşması bu ayın 23’ünde olan davadan radikal beklentileri dile getirenler var. Yeni dönemde iktidar partilerinin beklentileri ile örtüşecek uygulama ve kararların alınmasının daha da kolaylaşacağı iddiaları da gündemde. Olası erken seçim senaryoları açısından iki iddia daha var ki bunlar kritik. Birincisi, seçime 8 ay kalaya kadar “CHP’nin oyalanması”, zamanı gelince sert operasyonların gündeme gelecek olması. Diğeri ise maaş yetersizliği nedeniyle iktidara uzak duran emeklilere tatmin edici bir zam yapılması. Bu konunun temmuz ayı hedef konularak SGK’de çalışılmaya başlandığı yönünde bilgiler geliyor.

AÇILIM MÜZAKERELERİ

İktidar açısından daha pratik bir yargı, Öcalan-DEM Parti ile yürütülen süreç açısından da gerekli. Anımsatmakta yarar var, bu konuda MHP adına kilit noktada bulunan Fethi Yıldız ile Yılmaz Tunç’un yaklaşımları zaman zaman örtüşmüyordu. Bu noktada MHP lideri Bahçeli’nin “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makamlarına, Demirtaş ailesine…” şeklindeki sözlerinin yeni atamaların temelini oluşturduğu düşünülüyor. DEM İmralı Heyeti Mithat Sancar, Pervin Buldan’ın Erdoğan’la görüşmesine MİT Başkanı İbrahim Kalın, parti adına da Efkan Ala’nın katılımı konunun artık AKP tarafında da ciddiye alınmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu görüşmenin ardından yeni dönemde DEM Parti’nin siyasi rol alacağını düşünenlerin sayısı artmaya başladı.

ERDOĞAN SONRASI

Kısa süre öncesine kadar AKP’de Erdoğan sonrasını tartışmak bir tabuydu. Bunu gündeme getiren AKP’li gazetecilere mesafe konuyordu. Ancak Bilal Erdoğan konusu artık AKP’de rahatlıkla tartışılıyor. Parti içinde Bilal Erdoğan’ın en büyük destekçisi olarak da AKP Genel Başkan vekili Efkan Ala gösteriliyor. Ala, İçişleri geleneğinden ve Erzurumlu. Erzurum Valiliğinden bakanlık görevine atanan Mustafa Çiftçi 1996’da kaymakamlık sınavını kazandı. O dönem partisi iktidarda olan bir siyasetçi, “O dönem atananlar büyük oranda milliyetçilerden oluşuyordu” bilgisini verdi. MHP’den Ali Yerlikaya’ya yönelen eleştiriler son dönemde açıktan yapılmaya başlanmıştı. Derlediğimiz bilgiler, yeni bakanların ortaklar arasındaki ilişkiye iyi geleceği söylenebilir. Bunu yakında yapılacak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer atamalarda görmek olanaklı. Öcalan-DEM ile yürütülen müzakereler, olası erken seçim senaryoları, CHP’ye yönelik operasyon beklentileri, Erdoğan sonrası siyasi aktörler konusu ise biraz daha zamana yayılabilir.