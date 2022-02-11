Acıpayam'da gazino sahibi, hesap kavgasında öldürüldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir gazinoda hesap anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan eğlence merkezinin sahibi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de bulunan bir gazinoda, işletme sahibi Mehmet Ali Tosun (34) ile müşteri H.T. arasında hesap anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından H.T. ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
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