'Açız' diye bağırdı, yaka paça dışarı atıldı!
İzmir'de bir yurttaş markette "Fiyatlar çok pahalı, açız" diye bağırdı. Bunun üzerine vatandaşı güvenlik yaka paça dışarıya çıkardı.
Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlar sıkıntılı günler geçiriyor.
Ege Otomotiv Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkız, sosyal medya hesabından bir yurttaşın "Fiyatlar çok pahalı. Açız" diye isyan ettikten sonra güvenlik tarafından yaka paça dışarıya çıkarıldığı videoyu paylaştı.
“SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Konu hakkında açıklama yapan Alkız, “Bugün şehrimizde yaşanan talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz. Söylenecek çok şey var ancak bugün söylemden ziyade bir şeyler yapmamız gerek. Ege Otomotiv Derneği Başkanımız Mehmet torun ve yönetim kurulu olarak amcamızın her konuda destekçisi olmak istiyoruz. En kısa zamanda bu sıkıntıların atlatılması dileğiyle” dedi.
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