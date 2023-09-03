Açlık grevindeki işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle yer altında başlattıkları açlık grevinin 3. gününde.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, akşam üzeri grevde olan bir işçi daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
İşçinin arkadaşları ve grevini sürdürmeye devam eden madenciler çektikleri videoda “Madencilerin sesi ne zaman duyulacak” diye isyan etti:
“Bugün çıkartılan beşinci arkadaşımız. Daha kaç arkadaşımız böyle çıkarılacak, madencinin sesi ne zaman duyulacak!”
Öte yandan açlık grevinde olan maden işçilerinin sağlık durumlarının giderek kötüleştiği, işçilerin genelinde halsizlik ve ishalin başladığı öğrenildi.
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