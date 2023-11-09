Aczmendi Tarikatı lideri Müslüm Gündüz, kızlarını okula gönderen aileleri hedef aldı...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:49

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:49

1990'lı yıllarda cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Aczmendiler isimli tarikat yine ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet'inin kurucusu Ulu Önder Atatürk'e yönelik düşmanca tutumuyla bilinen ve Nurcu kimliğe sahip olduğunu dile getiren Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz yaptığı konuşmada "Namusu, şerefi, haysiyeti olan kızını üniversiteye verebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kadınların erkekler tarafından kıskanılması gerektiğini söyeleyn Gündüz bunu da dini görüşüyle açıkladı.

Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün, kızını liseye ve üniversiteye gönderen aileleri hedef aldı. Gündüz’ün tartışma yaratan sözleri şu şekilde:

"Zerre kadar namusu şerefi haysiyeti olan kızını üniversiteye verebilir mi ya? Karısını kızını kıskanmayan deyyus cennet kokusu alamaz. Bu dünya bir şey mi oldu? Herhalde Kur'an'ın ahkamı ortadan mı kalktı? Din iman eskilere mi gelmişti yani? Hiç kimse kıskanmıyor ya.

Kıskançlık kaldı ortada. Bir adamın kızını götürüp kiliseye, liseye yani, üniversiteye vermesi ne demek yani? Biri bana anlatabilir mi? Zerre kadar namusu şerefi haysiyeti olan kızını üniversiteye verebilir mi ya? Bu din iman eskiye mi lazımdı? Bugüne lazım değil mi? Cennetin kokusu 500 seneden hissedilir. Deyyus onu dahi alamayacaktır. Yani kızını, karısını, kıskanmayan adam.”