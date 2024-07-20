Adada zulmü bitiren Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bugün 50. yıldönümü

Yayınlanma: 20.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.07.2024 - 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan 50 yıl önce Kıbrıs Türklerine barış ve özgürlük getirmek için harekete geçti. Parola, “Ayşe tatile çıksın” oldu. Türk askeri, kahramanlığıyla adada yaşanan zulme son verdi.

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in öncülüğünde yapılan harekâtta, adaya ilk inen ekipte bulunan Dr. Hasan Serdaroğlu Cumhuriyet’e konuştu. “Enosis” adı konulan Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hedefine yönelik çalışmaların 1930’dan itibaren başladığını vurgulayan Serdaroğlu, “Türklere olan baskı 1950 yılından itibaren artmaya başladı. Artık yol kesip, saldırıp Türkleri öldürmeye başlamışlardı” dedi.

‘AĞIR SİLAHIMIZ YOKTU’

Serdaroğlu, şöyle konuştu: “15 Temmuz 1974 yılında EOKA lideri Nikos Sampson Kıbrıs’ı Yunanistan’a hemen bağlamak için darbe yaptı. Darbeciler Rum tarafında idareye tam hâkim olunca sıra Türklere gelecek, büyük bir katliam yapıp Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlayacaklardı. Bu katliama Türkiye’nin seyirci kalması söz konusu değildi. Havadan, paraşütlerle ve helikopterlerle 4 bin civarında Türk komandosu, Beşparmak Dağları’nın güneyine indi, ben de onların doktoru olarak indim. Komandoların hiç ağır silahı yoktu. Tankımız topumuz yoktu.” Hasan Serdaroğlu sözlerini şu şekilde noktaladı:

‘SEVİNÇTEN AĞLADILAR’

“Tankı, topu, her türlü ağır silahı olan, sayıları bizim en az 10 katımız olan, araziye hâkim, çok güçlü mevzilere sahip Rumlara karşı destansı bir kahramanlık gösterildi. Rumlar ilk üç günde savaşı kaybettiklerini anladılar. Kıbrıs Türkleri büyük bir katliamdan kurtulmuştu, hepsi sevinçten ağlıyordu. Birçok Rum barış harekâtını sevinçle karşıladı, çünkü onlar da ihtilalciler tarafından öldürülmekten korkuyorlardı. Yunanistan’daki askeri idare gitti. Rum tarafına da Yunanistan’a da demokrasi, barış geldi. O günden beri adaya huzur geldi.”