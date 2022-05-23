Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tek soruluk 'Twitter' önergesi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:56

Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Kemal Peköz, Bakan Bozdağ’a tek soruluk önerge verdi.

Peköz, önergede Bozdağ’a şu soruyu yöneltti: “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır?”