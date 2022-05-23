Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tek soruluk 'Twitter' önergesi

HDP Milletvekili Kemal Peköz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir programda kullandığı, "Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok" ifadelerinin ardından Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 20:56
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tek soruluk 'Twitter' önergesi
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Yargıtayın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verdiği karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Kemal Peköz, Bakan Bozdağ’a tek soruluk önerge verdi.

Peköz, önergede Bozdağ’a şu soruyu yöneltti: “Türkiye'de ‘attığı tweetin içinde yazandan’ dolayı hakkında soruşturma açılan kaç kişi vardır?”


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