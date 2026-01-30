Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa çıkışı: ‘Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu da sağlamak istiyoruz’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Darbecilerin yazdığı bir anayasaya değil, milletin temsilcilerinin, milletvekillerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik sivil ve katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım diyoruz. İnşallah mecliste gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu da sağlamak istiyoruz" dedi.

'YENİ BİR ANAYASAYLA TÜRKİYE YÜZYILINA BAŞLAMAMIZ LAZIM'

Burada konuşmasında yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Tunç, "Anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla kadın haklarından, çocuk haklarına varıncaya kadar, şehit, gazi ailelerimizin haklarına varıncaya kadar ve hak arama yollarını artırarak özellikle bu ülkede vesayetçi anlayışın yeşerdiği yerlerde yapısal dönüşümleri sağladık. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını, demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdik. Bunları hep milletimizin desteğiyle başardık. Referandumlarda Sivaslılar yüzde 80'lerin üzerinde evet oyu verdiler. 2010 değişikliği, 2017 anayasa değişikliği Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurumu'nun yapısı, Hatırlar mısınız? Yüksek Askeri Şura toplantılarında, fotoğrafı bir hatırlayın. Başbakan ve Genelkurmay Başkanı yan yana otururdu. Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreterliği, sivilleşme anlamında çok önemli mesafeler kat ettik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. Yargı birliğini sağladık. Askeri yargı, Askeri Yargıtay bu ayrımları kaldırdık. Anayasamızda 'sıkıyönetim ilan edilebilir' diye bir madde vardı. 'Gerekirse sıkıyönetim ilan edilebilir'. Bunları kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı, kaldırdık. Hem milletimizin onayıyla bunlar gerçekleşti. Bunlar yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Biz diyoruz ki darbecilerin yazdığı bir anayasaya değil, milletin temsilcilerinin milletvekillerinin yazdığı ve millet tarafından onaylanan demokratik sivil ve katılımcı bir toplum sözleşmesiyle yeni bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım diyoruz. İnşallah Meclis'te gerçekleşecek bir uzlaşmayla bunu da sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.