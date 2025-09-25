Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP İlçe Başkanlığı'nda CHP'yi hedef aldı

Yılmaz Tunç, AKP Bağcılar İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, milletvekilleri, ilçe teşkilatı ve partilerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Tunç, "Muhalefetin kendi içlerindeki tartışmaları, yargıya başvurmalar, bu davaları sanki AK Parti ortaya koymuş gibi yansıtmaya çalışmalar, yargıya yönelik haksız eleştiriler, hakaretler, hatta tehditler... Bunlar milletimizin gözleri önünde gerçekleşiyor. Bugün adalet sistemine, özellikle yargı sistemine eleştirilerin arka planında, yargının vesayetçi ruhtan arındırılmış olması, yargının birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkmış olması geliyor" dedi.

Tunç, CHP'yi hedef alarak yaptığı değerlendirmelerde, "Muhalefetin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Bunlar mı Türkiye'yi yönetecek? Nasıl kongreler yaptığını, nasıl kavgalar ettiğini hep beraber görüyoruz. Kendi içlerinde kavgalı olan, iktidara geldiğinde Türkiye'yi yönetebilir mi? Bunu milletimiz görüyor" dedi.

Tunç, konuşmasının bir bölümünde yeni anayasanın ülkenin 'hayrına' olacağı görüşünü savundu.