Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı sistemi Türkiye'de

Yayınlanma: 09.05.2025 - 19:31

Güncelleme: 09.05.2025 - 19:33

Bakan Tunç, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemeleri Hizmet Binası’nın temel atma törenine katıldı.

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışını yapan Bakan Tunç burada yaptığı konuşmada, “Adalet insan onurunu korumaktır. Adalet herkese hakkı olanı vermektir. Haksızın şirret çığlıkları arasında haklının sesini duyabilmektir adalet. Yargı mensuplarımız bu kutsal görevi gerçekleştiriyorlar ve bu kutsal görevi gerçekleştirirken onların o adaletin tecellisini gerçekleştirdikleri mekanların da adaletin vakarına uygun olması lazım. Tabii adaletin tecellisi için sadece mekanlar elbette ki yetmez.

Biz bu açılışları gerçekleştirirken adalet binalarının temellerini atarken açılışlarını yaparken tabii birileri ‘Binalarla olmaz, bu taş yapılarının içerisinde adalet olmadıktan sonra neye yarar’ şeklinde eleştirilerde bulunanlar da var. Biz adaletin hem fiziki, teknolojik imkanlarını artırıyoruz. Hem de o binaların içerisinde adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için başta toplumun ihtiyacına cevap veren mevzuatın iyileştirilmesi, çağın gereklerine uygun hale getirilmesi için 23 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Meclisimizle beraber büyük gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

‘DÜNYANIN EN ŞEFFAF YARGI SİSTEMİ, YARGI TEŞKİLATI TÜRKİYE’DE VAR’

Konuşmalarını sürdüren Bakan Tunç, “Dünyanın en şeffaf yargı sistemi, yargı teşkilatı Türkiye'de var. Bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Bakın bu bir abartı falan değil. Birileri televizyonlara çıkıp açık oturumlarda ahkam kesebilir. Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını söyleyenler bile var. O söyleyenler özellikle o geçmiş dönemden de hatırladığımız o yazar çizer dediğimiz kişiler duayen olarak tanınan o kişiler bugün ‘Türkiye'de yargı bağımsız değil tarafsız değil’ diyen o kişiler 28 Şubat'ta o darbeci vesayetçi anlayışın önüne adeta cübbelerini seren yargı mensuplarına bağımsız ve tarafsız diyebiliyordu. 27 Mayıs yargısını yaşadı bu ülke. Bu ülkenin seçilmiş başbakanını, bakanlarını idama gönderen yargı, yargı mıydı? 12 Eylül'de bir sağdan bir soldan diyerek, yaşlarını büyüterek o gençleri darağacına gönderen yargı, yargı mıydı? 28 Şubat'ta o kızlarımız, üniversite 1’inci sınıf kızlarımız, yaka paça kürsülerden indirildiğinde o yöneticilerle ilgili bir tek soruşturma açılabilmiş miydi? Yargı mıydı?

İşte bugün geldiğimiz noktada 15 Temmuz hain kalkışmasında millet meydanlara koşarken, darbecilerle mücadele ederken bugünün yargısı Cumhuriyet savcıları, hakimleri evlerinde oturmadılar, adliyelere koştular ve darbecilere gözaltı yaptılar, yakaladılar, millet huzurunda hesap vermelerini sağladılar. Milletin yanında oldular, milli iradenin yanında oldular, hukukun üstünlüğünün yanında oldular. O nedenle bugün birkaç karardan, soruşturmadan yola çıkarak 25 bin hakim ve savcımızın çalıştığı, gece- gündüzünü verdiği, yılda 13 milyon kararın verildiği bir yargı teşkilatını böyle karalayarak ne olduğu belli olmayan herhangi bir kritere dayanmayan endekslerle demokrasi bile olmayan ülkelerin gerisinde göstermeye çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısına, savcısına, Cumhuriyet savcısına, hakimine, avukatına ve personeline haksızlık ediyor.

Buna müsaade edemeyiz ve elbette ki eksiklikler olabilir. Her kurumda, her teşkilatta olabilir. Yargıda da hatalı kararlar olabilir ama yargıda kendi kararlarını kendi içerisinde itirazla, istinafla temyiziyle düzeltme imkanı var. Dolayısıyla ilk dereceden bir çıkan kararla siz tüm yargı teşkilatını kararlayarak özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun yargısı hakkında kara propaganda yapanlara fırsat vermeye çalışırsanız biz onlara müsaade etmeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası’nın açılışını yaptı.