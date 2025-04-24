Yılmaz Tunç duyurdu: Silivri Adliyesi'nde görevli savcı hayatını kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tunç şunları yazdı:
"Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun"
Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 24, 2025
Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun
Etiketler: #Yılmaz Tunç #silivri #Cumhuriyet Savcısı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM Başkanı: Hassas teraziler bir gün kurulacak
- 4.3 büyüklüğünde deprem panik yarattı
- 'Çok çekinilecek bir durumla...'
- Ahmet Ercan'dan 'büyük İstanbul depremi' açıklaması
- İBB operasyonunda yeni dalga!
- '1 Mayıs' ve 'Ümit Özdağ' kararını açıkladı!
- Anket sonuçlarını paylaştı
- Ünlü markanın konserveleri acil olarak toplatılıyor!
- Soylu, Özel'i hedef aldı, 'kaset' iddiasına yanıt verdi
- İmamoğlu'nun avukatının avukatı için karar!