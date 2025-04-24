Yılmaz Tunç duyurdu: Silivri Adliyesi'nde görevli savcı hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tunç şunları yazdı:

"Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun"

Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun