Yılmaz Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 infaz ve koruma memurunun görevine başladığını bildirerek, "İnsan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ediyor, personelimizin eğitimine büyük önem veriyoruz" dedi.

Yılmaz Tunç: 7 bin 591 infaz ve koruma memuru görevine başladı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:31

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ettiklerini, personelin eğitimine büyük önem verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, geçen yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarının mesleki eğitimlerinin tamamlandığını kaydeden Bakan Tunç, "Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Yılmaz Tunç’un mesajı şu şekilde:

"İnsan onurunu önceleyen ve insanı kazanmaya odaklanan çağdaş infaz anlayışıyla hareket ediyor, personelimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl göreve atanan infaz ve koruma memurlarımızın mesleki eğitimlerini tamamladık. Kapsamlı eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 7 bin 591 personelimiz disiplin, sorumluluk, kararlılık ile görevine başladı. Hayırlı olsun."


Etiketler: #Yılmaz Tunç #infaz koruma memuru

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