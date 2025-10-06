Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve bazı bürokratlarla çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Tunç'un, paylaşımı şöyle:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’la Bakanlığımızda bir araya geldik.

Yargının üç sacayağından biri olan, adil yargılama hakkının güvencesi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ve avukatlık mesleğini daha da güçlendirmek için yapacağımız düzenlemeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Barolar Birliği Başkanımıza nazik ziyareti için teşekkür ediyorum."