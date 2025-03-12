Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 'genel af' açıklaması

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:38

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 canın yitirildiği yangın felaketine ilişkin bilirkişi raporunun kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Tunç, Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketine ilişkin bilirkişi raporunun kısa süre içinde dosyaya sunulacağını söyledi. Bakan Tunç, "Ucu nereye dokunursa dokunsun, rapor çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

GENEL AF SORUSUNA YANIT

Bakan Tunç’a genel af iddialarına ilişkin bir soru soruldu. Bakan Tunç, koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatarak “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” ifadelerini kullandı.

Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu belirten Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını söyledi.