Adalet Bakanlığı 2025 verilerini açıkladı: Şiddet başvurularında dikkat çekici artış

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Adalet İstatistikleri kitabı, Türkiye’de adli ve idari yargının işleyişine ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Raporda, 2016-2025 dönemine ait dava sayıları, yargı süreçleri, suç türleri ve mahkemelerin iş yüküne dair ayrıntılı istatistikler yer aldı.

Verilere göre, son yıllarda yargı birimlerine gelen dosya sayısında dikkat çekici bir artış yaşandı. 2025 istatistiklerinde ilk kez 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına da yer verildi.

TEDBİR KARARLARI 1 MİLYONU AŞTI

6284 kapsamında verilen önleyici tedbir kararlarının son dokuz yılda yaklaşık 5 kat arttığı görüldü. Sadece 2025 yılında 1 milyon 47 bin 288 kişiye uzaklaştırma, silah teslimi, bağımlılık nedeniyle hastaneye yatırma ve teknik takip gibi önleyici tedbir kararları uygulandı.

Bu kararların 876 bin 241’ini, yani yüzde 83’ünü uzaklaştırma tedbirleri oluşturdu. Bu kapsamda şiddet uygulayan kişilerin mağdura, yaşadığı konuta, çocuklarına ya da yakınlarına yaklaşması ve iletişim kurması yasaklandı.

SİLAH TESLİMİ VE KAMU GÖREVLİLERİ

Verilere göre, silahların kolluğa teslim edilmesine yönelik tedbirler de dikkat çekici boyuta ulaştı. 6284 kapsamında silah taşıma zorunluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında 3 bin 414 kişi için toplam 4 bin 713 tedbir kararı verildi.

KORUYUCU TEDBİRLERDE DE ARTIŞ

Koruyucu tedbir kararlarında da artış kaydedildi. 2025 yılında toplam 22 bin 618 koruyucu tedbir kararı alınırken, bu kararların yüzde 79’unu kadınlar oluşturdu.

Kimlik bilgilerinin gizlenmesi kapsamında 11 bin 541 kişi için karar verildi. 1641 kişiye barınma imkânı sağlanırken, 297 kişi için kreş desteği kararı alındı. Geçici koruma altına alınan kişi sayısı ise 1526 olarak kaydedildi.