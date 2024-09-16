Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:26

Güncelleme: 16.09.2024 - 12:26

Adalet Bakanlığı 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı alacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı 400 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı başvuruları başladı mı?

ADALET BAKANLIĞI 400 İCRA MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı 300'ü açıktan 100'ü naklen olmak üzere 400 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için açıktan başvuru yapacak olan adaylarda 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak. Sınava başvurular 24-30 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 7 Aralık Cumartesi günü yapılacak.

Kurum içi görevde yükselme suretiyle naklen atama için sınava girecek personelin başvuruları da 25 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav 8 Aralık Pazar günü yapılacak.İcra müdür ve müdür yardımcısı sınavları açıklanan tarihlerde Ankara ilinde yapılacak.

Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak.