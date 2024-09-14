Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:33

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:33

2024 LGS'de iptal edilen sorunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tüm öğrencilerin haklarının korunduğunu ve üst tercihlerine yerleşmeyi hak kazanan öğrencilerin yeni kayıt hakkı olacağını duyurdu. Peki, LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? Yeni kayıt başvuruları ne zaman?

LGS PUANLARI YENİDEN Mİ HESAPLANACAK?

Liselere Giriş Sınavı'nda mahkeme kararıyla iptal edilen fen bilimleri sorusunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı ve puanların yeniden hesaplanacağını duyurdu.

YENİ KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yeni kayıt haklarını kullanmak isteyen öğrencilerin bu haklarını kullanacakları tarihi belirten MEB şu açıklamada bulundu;

"Değerlendirme sonrası yeni bir okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu haklarını kullanmak istemeleri durumunda başvuruları, 14-20 Eylül 2024 arasında e-Okul üzerinden alınacak ve 21 Eylül 2024 itibarıyla kayıtları otomatik olarak yapılacaktır."