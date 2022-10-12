Adalet Bakanlığı, Almanya'dan Cevheri Güven'in iadesini istedi

Adalet Bakanlığı, hakkında "FETÖ üyeliğinden" dava bulunan Cevheri Güven'in Almanya'dan iadesini talep etti.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 18:55
Adalet Bakanlığı, Almanya'dan Cevheri Güven'in iadesini istedi
Abone Ol google-news

Adalet Bakanlığı, kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ’den firari durumda bulunan Cevheri Güven’in Almanya'dan iadesini talep etti.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ üyeliğinden hakkında dava bulunan Güven'in iadesi, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı talepname doğrultusunda istendi.

İade dosyası Adalet Bakanlığı tarafından, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya gönderildi.

Sabah Gazetesi, geçtiğimiz hafta YouTube hesabından videolar yayımlayan Güven'in Almanya'da ikamet ettiği evini manşet yaparak teşhir etmişti.


Adalet Bakanlığı Almanya Cevheri Güven

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler