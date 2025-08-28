Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması ne kadar?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan yüz binlerce personel, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Peki, Adalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması ne zaman açıklanacak? dalet Bakanlığı banka promosyon anlaşması ne kadar?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına verilecek promosyon teklifleri bugün (18 Ağustos) bankaların ihale tekliflerini iletmesiyle birlikte gerçekleşti.

İhaleyi kazanacak banka, tekliflerin açılmasının ardından açık artırma ve pazarlık yöntemiyle belirlenecekti fakat ihale yeterli teklif verilmemesi sebebiyle ertelendi.

6 bankanın katıldığı ihale tekliflerinin yetersiz bulunması nedeniyle yeni bir ihale tarihi belirlenecek ve teklifler yeniden değerlendirilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Adalet teşkilatı çalışanlarının promosyon beklentisi bu yıl oldukça yüksek. Üç yıl önce kişi başı 25 bin TL olarak ödenen promosyonun, bu kez 300 bin TL seviyelerine çıkması isteniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.