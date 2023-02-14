Adalet Bakanlığı: HSK, 10 ilde 350 savcı görevlendirdi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:04

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:04

Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Adana'daki çalışmalar ile görevlendirmelere ilişkin açıklamada bulundu.

"809 ZABITA KATİBİ, FOTOĞRAFÇI VE TEKNİKER DE GÖREVLENDİRİLDİ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi. Deprem bölgesine adli hizmetleri yürütmek üzere 809 zabıt katibi, fotoğrafçı ve tekniker görevlendirildi. 1100 infaz ve koruma memuru deprem çalışmaları kapsamında bölgede görevlendirildi. Bilirkişilik desteği sağlamak ve sağlık çalışanlarına destek için Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Adana'ya toplam 363 uzman doktor, otopsi teknikeri ve biyolog görevlendirildi."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma ekibi CEKUT'un 326 kişiden oluşan 19 ekiple 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerinde çok sayıda yurttaşı kurtardığının belirtildiği açıklamada, Adalet Bakanlığı'na bağlı Ankara, Antalya, İstanbul, Yozgat, Erzurum, Rize, Eskişehir, Denizli, Erzincan ve Iğdır'daki eğitim tesislerinde 2 bin 238 depremzedenin konakladığı aktarıldı.