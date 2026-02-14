Adalet Bakanlığı’na Gürlek’in gelmesiyle CHP’ye yönelik mutlak butlan davası merak konusu oldu: Hukuki değil, siyasi kaygılar var!

Adalet Bakanlığı’na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in getirilmesiyle şu an istinaf aşamasında olan CHP mutlak butlan davası da yeniden tartışma konusu oldu. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin açtığı dava kapsamında; CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’nın “yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dosyaları birleştirilmişti. Talep kapsamında ise davada mevcut CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MYK, Disiplin Kurulu ile Parti Meclisi üyelerinin görevden alınıp, dava konusu olağan kurultay öncesinde yönetiminin görevlendirilmesi istenmişti. Böylece CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak göreve gelmesi gündemdeydi.

‘BÖYLECE DAVA İSTİNAF AŞAMASINDA BEKLİYOR’

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme 24 Ekim 2025’te davayı reddetmişti. Davanın 10 Kasım 2025’te açıklanan gerekçeli kararında ise iddiaların seçim sonucunu etkileyecek nitelikte somut bulgularla desteklenmediği vurgulanarak, davanın konusuz kaldığına ve karar verilmesine yer olmadığından reddedildiği belirtilmişti. Böylece dava istinaf aşamasında bekliyor.

SAVAŞ TARAFI YENİ BİR TALEPTE BULUNDU

Davanın istinaf aşamasında hâlâ bir karar çıkmaması ise tartışmaların odak noktası. Bu kapsamda CHP’nin hukukçu kurmayları, dosyanın istinaf aşamasından dönme durumunun şu an görülmediğini, dosyada herhangi bir değişilik ve hareketlilik olmadığını ve davacı tarafın da farklı bir bulgu sunmadığını aktardı. Bakanlık değişimiyle davacı tarafın hareketlenebileceğine işaret eden kurmaylar; davacı tarafın her hafta dosyaya dilekçe sunduğunu belirtirken, geçen hafta sundukları dilekçede farklı bir talepte bulunduğunu belirtti. Aktarılanlara göre davacı taraf; mevcut yönetimin görevden alınıp yerine CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile seçimden önceki yönetim kurulunun getirilmesini; ancak o yönetim kurulunda yer alıp mevcut yönetim kurulunda da görev alan isimlerin görevlerinin iade edilmemesini talep etti.

İKTİDARIN SEÇİME YAKIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI KAYYUMA BELİRLETECEĞİ İDDİASI

Davanın gidişatı hakkında ise kulislerde siyasi yönden dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Söz konusu iddiaya göre; seçime yakın dosyanın istinaftan dönüp CHP’ye kayyum atanarak, önümüzdeki seçimlerde milletvekili aday listelerinin kayyum yönetimince belirlenebilir. Ancak kulislerde bu iddia düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor.