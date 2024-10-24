Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:51

Güncelleme: 24.10.2024 - 14:51

Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yapacak. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak.

Yazılı sınav 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.

Sınav, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak elektronik sınav merkezlerinde elektronik sınav olarak yapılabilecek.

Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, 24 Ekim Perşembe günü başladı ve 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Geç başvuru günü, 7 Kasım 2024 tarihidir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvurmak için;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar),

3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir. Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.