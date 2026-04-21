Adalet Bakanlığı sözlü sınav sonucunu 17 Nisan’da açıklayarak, hakem heyetinde yandaş sendikanın önünü açtı: Adalet’te sendikaya göre sınav ayarlaması!

Gazetemiz Cumhuriyet; geçen ay Adalet Bakanlığı personeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına yönelik Birleşik Kamu-İş’e Bağlı Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi’nin uyarısını gündeme getirmişti. Hamzaçebi, haber konusu açıklamalarında; sözlüde “torpil” olmamasını isterken, mülakatın aynı zamanda yeni bakan ile bakan yardımcılarının “samimiyet testi” olacağına da dikkat çekmişti.

SONUÇLAR 17 NİSAN’DA AÇIKLANDI

Bakanlık, 2-27 Şubat 2026’da gerçekleşen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü bölümünün sonuçlarını 17 Nisan’da açıkladı. Mülakat sonucu bin 187 adayın görevde yükselmede, 266 adayın da unvan değişikliğinde olmak üzere toplam bin 453 adayın başarılı olduğu bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

‘HÜKÜMET-YANDAŞ SENDİKA İŞBİRLİĞİ’

Hamzaçebi; mülakat sonuçlarının 17 Nisan’da açıklanmasının sendikal bir ayarlama olduğuna dikkat çekti. “Bu sınavın yazılı ve sözlü bölümünün 4,5 ay gibi uzun bir zaman zarfında sonuçlandırılması dikkat çekicidir” diyen Hamzaçebi; “Memur sendika ve konfederasyonları için 15 Nisan yetki açısından önemli bir tarihtir. Bu tarihte maaşı yatan memurun sendika üyelik aidatı üye olduğu sendikaya yattığı için o sendika sayı bakımından avantajlı konuma gelir.

Bakanlığın 17 Nisan’da sözlü sınavı açıklaması, sınavda elenirim diye başka sendikadan istifa edip yandaş sendikalara üye olan veya mevcut üyelerinin istifa edip başka sendikalara üye olmasını engelleyen, sendika üye sayımına kadar geciktiren hükümet-yandaş sendika işbirliği ile kurgulanan bir taktik olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

HAMZAÇEBİ’DEN GÜRLEK'E SORULAR

Bakan Gürlek’in bu atamalarla sınıfta kaldığını belirten Hamzaçebi; “Sendika olarak mülakatlar açıklanmadan önce mağduriyet yaşanmasın diye bakanı uyarmak amaçlı konuyu Cumhuriyet Gazetesinde gündeme getirmemize rağmen çok mağduriyetler oldu” ifadelerini kullandı. Hamzaçebi, Gürlek’e şu soruları yöneltti:

“Bu sınavın yazılı bölümünde kaç kişi alınacak kadro sayısı kadar yüksek puan aldı? Bunların kaçı kazandı kaçı elendi? Kaç kişi yazılıda düşük puan aldı, kaçı mülakatta kazandırıldı? Gerekçeleri ne? Sınavı kazananlar hangi sendika üyeleri veya sendikasız, kaybedenler hangi sendika üyesi veya sendikasız? Sayıları kaçtır?”

‘ÜYEMİZ OLMAYANLARA HUKUKSAL DESTEK VERECEĞİZ’

Bunların hepsinin bakanlığın kayıtlarında olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, Bakan Gürlek’e seslenerek; “Sınav takviminin uzun zamana yayılması ve mülakatın 15 Nisan’dan önce neden açıklanmadığı hususları hakkında başta çalışanlar olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek, açıklamak, ikna etmek zorundasın. Herkes süre geçirmeden dava açsın, hakkını arasın. Kimse sineye çekmesin. Bizler üyelerimiz adına dava açacağız. Üyemiz olmayanlara da hukuksal destek vereceğiz” açıklamalarında bulundu. Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenerek, seçimlerden önce vaat edilen “mülakatları kaldırıyoruz” sözünün tutulmasını istedi.