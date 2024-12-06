Adalet Bakanlığı’ndan 'M7' açıklaması: ABK davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik hakkında sıcak gelişme

Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:09

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:15

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütü davasının “M7” kod adlı gizli tanığı olan ve yurtdışına kaçarak sosyal medyadan yayımladığı videolar ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu’ndaki polis davasının başlamasını sağlayan Serdar Sertçelik, 30 Mayıs’ta kırmızı bültenli olarak Macaristan’da yakalandı. Sertçelik, Macaristan’da tutuklu bulunurken, Macaristan Başkent Mahkemesi’nde ifadesi alındı. Sertçelik’in ifadesinde “iç siyasette rol alan birden fazla kişiyi etkileyecek gizli bilgilere sahip olduğunu” ileri sürerek, Türkiye’ye iadesinin yapılmamasını talep ettiği gündeme geldi. Sertçelik’in Türkiye’ye neden hala getirilmemesi merak konusu iken, Adalet Bakanlığı’nın 28 Kasım’daki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmesinde CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sertçelik’i gündeme getirdi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE BAKAN'A SORULDU

Görüşmelerin soru-cevap kısmında Akay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Serdar Sertçelik hâlâ Macaristan’da tutuklu, Türkiye’ye getirilmedi. Sertçelik neden Türkiye’ye getirilmiyor? Bildiği bilgiler nedir?” sorusunu yöneltti. Bakan Tunç, bu soruya görüşmelerde yanıt vermeyip, Bakanlık tarafından yazılı olarak Akay’a iletildi.

BAKANLIKTAN ANAYASAL AÇIKLAMA

Bakanlığın yazılı yanıtına Cumhuriyet ulaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı yanıtta; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 9. maddesinde “Yargı yetkisinin Türk ulusu adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılacağını” hükmünün yer aldığı bildirdi. Yanıtta; anayasanın 138. maddesince hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğu, anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verecekleri, hiçbir makam ve mercinin yargı yetkisinin kullanılmasında hakimlere emir ve talimat verilemeyeceğinin ve yasama ile yürütme organları ve idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu belirtildi. Bu kapsamda, bağımsız mahkemelerce verilen ara karar, karar ve hükümlerin hukuksal dayanakları ile gerekçelerine dair Adalet Bakanlığı’nda bilgi ve yetkinin bulunamayacağı kaydedildi.

MEVZUAT BİLGİSİ DE AÇIKLANDI

Bunun yanı sıra yanıtta; “Yurt dışından iadesi talep edilen kişilerin iade süreçleri, bakanlığımızca ‘Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan iadeye ilişkin ikili sözleşmeler ve uluslararası teamül hukuku ile mütekabiliyet ilkesi uyarınca yerine getirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İADE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, açıkladığı mevzuat ve yasal çerçeve kapsamında Sertçelik hakkında Macaristan’dan iadesinin talebinde bulunulduğunun ve iade işlemine ilişkin çalışmaların mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğünü açıkladı. Ancak Bakanlığın yanıtında, Sertçelik'in ifadesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.