Adalet mücadelesi verenler Sosyal Cinayetler Forumu’nda buluştu

05 Aralık 2021 Pazar, 16:45

SHD’nin İstanbul Kadıköy’de bulunan Tasarım Atölyesi Kadıköy’de düzenlediği Sosyal Cinayetler Forumu’nda Türkiye’nin farklı noktalarında adalet mücadelesi veren aileler ilk kez bir araya geldi.

Sosyal Cinayetler Forumu saat 12.00’de SHD Genel Başkanı Özgür Barış Akbayır’ın açılış konuşmasıyla başladı. Forum’a Soma, Çorlu, Aladağ ve Hendek’ten mağdur aileler başta olmak üzere CHP milletvekilleri Özgür Özel ve Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Fincan Korurcu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Erdal Avcı, Birleşik Taşımacılık Sendikası Başkanı Murat Oral, Deva Partisi İstanbul İl Yöneticisi Hatice Büşra Görmüş, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP İstanbul İl Yöneticileri, İstanbul Tabip Odası yöneticisi Nazmi Algan, Devrim Hareketi Genel Başkanı Erçin Fırat’ın yanı sıra KESK, Eğitim Sen, Sosyal Demokrasi Vakfı, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul Barosu, Emekçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkların Demokratik Kongresi, Validebağ Savunması, Sakarya Kent Çalışma Derneği, Gaziosmanpaşa Barınma Meclisi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun temsilcileri katıldı. Forumu Mustafa Hoş, Mehveş Evin ve Ayşen Şahin gibi gazeteci ve yazarlar da takip etti.

Melda Onur’un moderatör olduğu Forum’un ilk bölümü, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamı avukat Akçay Taşçı’nın hukuki sürece ilişkin bilgilendirmesiyle başladı. Taşçı’nın anlatımının ardından mağdur ailelerden Elmas Kaya katliamdan sonra yaşadıklarını ve gelinen noktayı anlattı.

İkinci bölümde 11 kız çocuğunun Süleymancılar cemaatine bağlı kaçak yurtta çıkan yangında hayatını kaybettiği Aladağ yurt katliamıyla ilgili avukat Evren İşler, yargı sürecine ilişkin konuştu. İşler’den sonra yangında kızı Sümeyye Yetim’i kaybeden Ahmet Yetim söz aldı. Yetim, Aladağ İlçe Eğitim Müdürü’nün yanına gittiğini ve kızının kalacak yurdu için ne yapacaklarını sorduğunda müdürün kendisine “Süleymancılar’ın yurdu var onları oraya göndereceğiz” dediğini aktardı.

Forumun üçüncü bölümünde 25 yurttaşın hayatını kaybettiği 8 Temmuz 2018 tarihindeki Çorlu tren katliamıyla ilgili yargı sürecini avukat Deniz Özen ayrıntılarıyla anlattı. Mağdur aileler tek tek söz alarak katliamdan sonra verdikleri adalet mücadelesine ilişkin deneyimlerini paylaştılar.

Forumun dördüncü bölümünde 3 Temmuz 2020 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin avukat Elif Sıla Aşık, hukuki süreçle ilgili gelinen noktayı anlattıktan sonra aileler söz alarak süren adalet mücadelelerini paylaştı.

Kapanış bölümünde siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinden katılımcıların konuşmalarından sonra forum sona erdi.