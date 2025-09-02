Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan hakim ve savcılara çağrı: 'Yarın sizin de sevdikleriniz bir doğal afette vefat edebilir'

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, sorumluların gerekli cezaları alması için hukuk mücadelesi yürütmek amacıyla kurduğu "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" sözcülerinden Döne Kaya, 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla hâkim ve savcılara seslendi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Bizler Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak yargının kapısındayız bu yılda. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz sevdiklerimiz için adalet arıyoruz. Ve 2,5 yıldır maalesef bu adalet gelmedi. Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararda adil ve vicdanlı olmalarıdır.

6 Şubat deprem davası sanıklarının 'bilinçli taksirle' değil, 'olası kasta' yargılamalarını istiyoruz. Çünkü dün ölen bizler ve bizlerin sevdikleriydi, yarın da sizlerin sevdikleri ölebilir. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette vefat edebilir."

"SORUMLULUK ZİNCİRİNDE OLAN HERKESİN YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

"6 Şubat'ta sevdiklerimizi doğal afette değil ihmaller sonucunda kaybettik. Müteahhitlerin, yapı denetimin, onu denetleyen kamu görevlerinin, bakanlığın, bu sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yargıda verilecek karar, yarın olacak depremleri de, kayıpları da etkileyecektir. Adaleti deprem konusunda, deprem davaları konusunda yeniden inşa etmek zorundayız.

Çünkü bu ülkede ihmaller devam ediyor. İhmalleri önlediğimizde, bu cezasızlık son bulduğunda, adalet yerini bulduğunda, biz sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyeceğiz. Biz sadece kendi sevdiklerimiz için değil, gelecek neslin benzer şekilde katledilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bu mücadeleye herkesi davet ediyoruz. Adalet hepimiz için."