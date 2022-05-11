Adalet ve Manavkuyu planları askıya çıktı
İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin, Adalet ve Manavkuyu mahallelerini kapsayan 80 hektarlık alanda yaptığı revizyon imar planları askıya çıktı.
İzmir’de yaşanan 30 Ekim depreminden en çok etkilenen Adalet ve Manavkuyu mahallelerini kapsayan Revizyon İmar Planları askıya çıktı. Bayraklı ve İzmir Büyükşehir meclislerinde onaylanan planların, bir ay boyunca askıda kalacağı, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından planın uygulanmasının önünün açılacağı belirtildi. Bir ay boyunca askıda kalacak plan için yasal sürecin tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçilebileceği belirtildi.
"GELECEĞİN BAYRAKLI’SINI PLANLIYORUZ"
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Yarınlara daha yaşanabilir bir Bayraklı bırakmak, daha çağdaş sokaklar, parklar, konutlar yaratmak ve yeşil alan oranımızı artırmak adına planlama çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet ve Manavkuyu için bu anlayışla hazırladığımız revizyon planlarımızı askıya çıkardık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, ortak akılla hazırladığımız planlar sayesinde, geleceğin Bayraklı’sını birlikte yaratacağız” dedi.
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