'Adaletin bize 16.5 ay borcu var'

6 Şubat depremlerinde Adana’da yıkılarak 64 kişiye mezar olan Tutar Yapı Sitesi C blokun davasında 4. duruşma bugün görülecek.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
'Adaletin bize 16.5 ay borcu var'
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Duruşma öncesi gazetemize konuşan kayıp yakını ve dava avukatı Gülsüm Özdoğru, “Mahkemenin kurumlardan istediği birçok belge duruşmaya yetişmeyecek gibi duruyor. Bu durum duruşmaları da işlevsizleştiriyor. Sürecin hızlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Özdoğru sözlerine şöyle devam etti:

“‘Bu tadilatların yıkıma etkisi var. Konuştuğumuz bütün uzmanlar bize aynı şeyleri söylüyor’ diye haykırdık ama ne yazık ki sesimizi duyuramadık. Başsavcılık iddianameyi yine düzenlemedi. Dolayısıyla yine boş sanık sandalyelerini suçlayacağız. Tadilatı yapan O.B. ve B. B. tutuklu ama henüz bu dosyaya dahil edilmedi. Asli kusurlulardan T.U.S. Karadağ’da yakalandı ama aylar geçmesine karşın Türkiye’ye iade edilmedi. Kamu görevlilerinin yargılanması için de soruşturma izni hâlâ verilmedi. Adaletin bize 16.5 ay borcu var.”


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