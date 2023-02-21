Adaletin Sesi Kuşadası’nda sanatla birleşti

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:42

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:42

Toplumun adalet ve milli irade talebini sanatla birleştiren Kuşadası Belediyesi, ‘Adaletin Ötesi’ isimli Türkiye'nin ilk gezici pop-art sergisinin açılışını 20 Şubat Dünya Sosyal Adalet Günü'nde yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından binlerce kişinin katılımıyla 2017 yılında Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen 25 günlük Adalet Yürüyüşü ile yükselen ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önemi daha da anlaşılan adalet talebini 8 adet pop-art eser aracılığıyla ortaya koyan sergiye ilk günden yoğun ilgi oldu.

Toplumsal yaşamın her alanında adalet sağlanması gerektiğini barındırdığı ironik mesajlarla ortaya koyan birbirinden güzel eserler katılımcılar tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezadan çocuk istismarına, çevre ve iklim sorunlarından gelir uçurumuna kadar pek çok farklı alanda adalet talebi içeren eserler, büyük beğeniyle karşılandı.

“TOPLUMUN ADALET TALEBİNİ SANATLA BİRLEŞTİRDİK”

Adaletin Ötesi isimli serginin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından toplumun adalet talebinin bir kez daha gündeme geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Yaklaşık 2 hafta önce büyük bir toplumsal felaketi maalesef ülkece yaşadık ve tüm toplum olarak kendimize şu soruyu sorduk: ‘Bu olan şey, bu kayıplar, bu tablo adil mi?’ İşte üzüntümüz, öfkemiz burada daha da katlandı. Adil miydi bu kadar canın yitip gitmesi? Dünya yeniden kurulurken, uzay çağından, kolonilerden, yapay zekâdan, teknolojiden bahsetmemiz, bu yarışa hazırlanmamız gerekirken maalesef ülkemizin gerçek durumu bu. Bugün Dünya Sosyal Adalet günü. Adalet talebinin bu kadar arttığı bir dönemde, bizler de toplumun adalet talebini, yaratıcı düşünce ve güzel sanatları bir araya getirerek bugün burada toplumun hassasiyetlerine vurgu yapan, içeriğinde milli iradenin ve demokrasinin üstünlüğünden, çocuk istismarına, çevreden, iklim değişikliğine, gelir adaletsizliğinden, üstünlerin hukukuna birçok konuda sanat yoluyla toplum hassasiyetini dile getiren, adaletin ötesinde neler olduğunu anlatan bu projeye 20 Şubat Dünya Adalet Gününde hep birlikte imza atıyoruz.”

24 ŞUBAT’A KADAR KUŞADASI’NDA

Adaletin Ötesi isimli Türkiye'nin ilk pop-art gezici sergisi, 24 Şubat tarihine kadar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda görülebilir. Sergi Kuşadası'nın ardından İzmir Konak, İstanbul Beşiktaş, Ankara Çankaya ve Eskişehir Merkez’de halkla buluşmayı sürdürecek.