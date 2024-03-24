‘Adaletten saparsak gelin yakamızdan tutun’

Yayınlanma: 24.03.2024 - 18:23

Güncelleme: 24.03.2024 - 18:23

CHP’nin Samsun Belediye Başkan adayı Cevat Öncü, seçim çalışmaları kapsamında Galericiler Sitesi, Eski Sanayi Sitesi ve 1965 Samsunspor Derneği’ni ziyaret etti. Ardından Adige Kültür Derneği iftar programına katılan Öncü, daha sonra da Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde Açık Hava Toplantısı’na katıldı.

‘BİZ KAZANIRSAK SAMSUN KAZANACAK’

Öncü, “Kararsız vatandaşlarımızı ikna etmemiz gerekiyor. Kararsızları ikna edip kendi safımıza çekebilirsek, inanın bana biz bu seçimi kazanıyoruz. Eğer biz kazanırsak 17 ilçe kazanacak. Biz kazanırsak 1 milyon 370 bin Samsunlu kazanacak” diye konuştu.

‘HESAP SORACAĞIZ’

Cevat Öncü, seçimi kazandıkları takdirde “Göreve geldiğimizde Samsun’u adaletle yöneteceğiz. Samsunlunun hakkını yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Yemiş ve yedirmiş olanlardan da hesabını beraber soracağız” ifadelerini kullandı.

‘KARA PROPAGANDA YAPIYORLAR’

Konuşmasında belediye çalışanlarına da seslenen Öncü, şunları söyledi:

“Çok kara bir propaganda yapıyorlar. Onlar gider biz gelirsek belediye çalışanları mağdur olurmuş. Maaşlarını alamazlarmış. Haklarını alamazlarmış. İşten çıkartılırlarmış. Asla öyle bir şey yok. Biz emeğin emekçinin yanında duran yapılardan geliyoruz. Biz alın terini kutsal bilenlerdeniz. Biz eşit işe, eşit ücret diyenlerdeniz. Biz onları mutlu etmeden Samsun'un mutlu olmayacağını biliyoruz. Bugün göstermelik olarak Çarşamba Belediyesi'nin çalışanlarına zam yapılmış. Neredeydiniz bugüne kadar? Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına verilmiş yüzde 17 yasal hakkı ödemeyerek onları mahkeme kapılarına gönderen zihniyete izin verecek miyiz?”

‘BU OYUNU BOZACAĞIZ’

“Samsun'u sanayi anlamında Türkiye’nin çöplüğü gibi görüyorlar” diyen Öncü, “Samsun kimsenin çöplüğü değildir. Biz baca gazlarını, sanayi atıklarını kontrol altına alacağız. Sanayiyi, sanayiciyi, gerçek anlamda destekleyeceğiz. İşsizliğe çözüm olmak için bunu yapacağız. Bu son adımda sizlerin vereceği destekle, daha önce farklı partilere oy vermiş insanların vereceği destekle bu oyunu bozacağız. Hep beraber başaracağız. Eğer dediklerimizi yapmaz, hak, hukuk, adaletten saparsak gelin bizim de yakamızdan tutun. Biz Samsun'u dürüst ve adil bir şekilde yöneteceğiz. Biz malımıza mal katmak için değil, zenginleşmek için değil, bu şehre hizmet için yola çıktık” ifadelerini kullandı.