Adalılardan ‘yürünebilir adalar’ istiyoruz çağrısı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 20:22

Güncelleme: 12.07.2023 - 20:22

Adalar Sivil İnsiyatifini oluşturan adalılar ‘Yürünebilir Adalar’ istiyor başlığı ile bir açıklama yayınladılar. Açıklamada “Adalar'da ulaşımın kontrolsüz, tehlikeli ve özgün dokuya yakışmayan bir noktaya geldiği” belirtilerek gerekli düzenlemelerin acilen yapılması gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Adalar geçmişinden bugüne motorlu araç trafiğine kapalı, doğal ve tarihsel dokusunu gözeten, yaya ulaşımını önceleyen, sokaklarında çocukların, yaşlıların, herkesin güvenle yürüyebildiği yerlerken bu özelliğini son yıllarda hızla yitiriyor. Hem kamuya hem de şahıslara ait yasadışı motorlu araçların işgali altındaki Adalar, kendine has özelliklerinin geri döndürülemez bir biçimde tahrip olması tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum Adalar'ın sakinlerinin ve ziyaretçilerinin özgürce yürüyebilme imkânını ortadan kaldırdığı gibi, sık sık meydana gelen sakatlayıcı ve ölümcül kazalarla canlarını da tehdit eder boyuta ulaştı.

Yasaların uygulanmaması sebebiyle Adalar'daki kontrolsüz ulaşımın geldiği tehlikeli ve özgün dokuya zarar veren vaziyete karşı Adalılar uzun bir süredir sesini duyurmaya çalışıyor. Adalar Sivil İnisiyatifi, Adalıların büyük bir çoğunluğunun desteğiyle, doğal-tarihsel SİT alanı olan ve Dünya Mirası olarak tescil edilmeye aday Adalar için alınmış Koruma Kurulu kararlarının ve İBB bünyesindeki Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin belirlediği kuralların uygulanması talebini bir kez daha yineliyor. İnisiyatif, Adalar Kaymakamlığını, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İBB ve Adalar Belediyesini göreve davet etmek ve görevlerini yapmadıkları takdirde bu kurumların sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere yola çıkıyor.

Bu amaçla, motorlu araç trafiğine kapalı olan ve UKOME kararlarıyla tanımlanmış istisnai durumlar dışında bireysel elektrikli araç sahipliğinin yasak olduğu Adalar ilçesinde hukuksuzca bulunan binlerce aracın ve yüzlerce korsan taksinin toplatılması talebiyle Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne dilekçelerimizi veriyoruz.

Hizmet amacı değil, kontrolsüz, sınırsız kâr amacı güden, piyasa aktörlerine terk edilmiş bir ulaşım modeli kabul edilemez. Planların katılımcı yöntemlerle, sivil toplum temsilcileriyle hazırlanmasını ve kanunların uygulanmasını istiyoruz.

Adalar'ın yeniden güvenle, serbestçe yürünebilir yerler haline getirilmesini ve doğayla insanın kucaklaştığı dokusuna geri dönmesini talep ediyoruz."