Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi
Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nden güvenlik gerekçesiyle alınarak havayoluyla Erzurum’a nakledildiği ortaya çıktı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.
Temmuz 2018’de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevi'ne nakledilmişti.
2021 yılının mayıs ayında Edirne Cezaevi’nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar’ın, uyarılara kulak asmayınca Batman’a nakledildiği iddiaları ortaya çıkmıştı.
Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman’da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı öne sürülmüş ancak Bakanlık haberi yalanlamıştı.
ERZURUM'A SEVK EDİLDİ
Gazete Pusula'dan Manolya Bulut'un haberine göre Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar’ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi.
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