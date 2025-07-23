Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer, Adalet Nöbeti’nde: 'Başkanlarımızın görevlerine dönmelerini temenni ediyorum"

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Oya Tekin ve Kadir Aydar için Taş Bina önünde başlatılan Adalet Nöbeti’ne katıldı. CHP İl Başkanlığı koordinasyonunda, CHP Kadın Kolları’nın başlattığı Adalet Nöbeti noktasına konulan "Başkanlarımıza Özgürlük İçin Sen De Yaz" panosuna duygu ve düşüncelerini de yazan Güngör Geçer, nöbete katılanlarla sohbet etti.

"ADALET VE UMUT İÇİN BU MÜCADELENİN VERİLMESİ KIYMETLİ"

"Hep birlikte iyi olacağız" diyen Geçer, şunları söyledi:

"Duyarlılığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zeydan Karalar Başkanımızın, Oya Tekin ve Kadir Aydar başkanlarımızın en kısa kısa sürede adil bir şekilde yargılanıp hem özgürlüklerine hem de görevlerine dönmelerini temenni ediyorum. Hepinize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Adalet ve umut için bu mücadelenin verilmesi kıymetli ve değerli."