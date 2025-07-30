Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer Cumhuriyet’e konuştu: 'Hedefimiz Adana’nın mağdur olmaması'

Yurttaşların oyuyla seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iktidarın baskıları sonucunda CHP’li diğer birçok belediye başkanı gibi henüz kanıtlanamayan iddialar sonucunda tutuklandı. Karalar’ın görevden uzaklaştırılması sonucunda geçici olarak göreve gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, Cumhuriyet’e konuştu. Geçer, “Buradaki en büyük hedefimiz, Adana’nın mağdur olmaması. Hizmette aksama olmaması” dedi.

Yurttaşların oyuyla seçilmiş Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iktidarın baskıları sonucunda CHP’li diğer birçok belediye başkanı gibi henüz kanıtlanamayan iddialar sonucunda tutuklandı. Karalar’ın İstanbul Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğunun ardından görevinden uzaklaştırılmasıyla birlikte Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından başkanvekili seçilen Güngör Geçer, gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. CHP’li belediye başkanlarına yönelik işletilen süreci yorumlayan Geçer, “Tepkimiz tutuklamalara değil, hukuksuzluklara. Tutuklanmaların şartlarına. Uluslararası, evrensel hukukun uygulanmamasına yönelik bir tepkimiz var. Bu tepki sadece bir kişiye yönelik de değil. Genel anlamda ülkenin evrensel hukuk sistemlerine uygun yönetilmesiyle ilgili bir isteğimiz var. Herkes yargılanabilir ama tutukluluğu gerektirecek bir sebep var mı ona bakmak lazım” dedi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye yönelik ev hapsinin kaldırılmasını olumlu bulduğunu söyleyen Geçer, “Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Çünkü bu insanlar hiçbir yere kaçacak insanlar değil. Yargılanmaları, sorgulanmaları devam edebilir. Daha sonra adalet bir şekilde yerini bulur” ifadelerini kullandı.

‘AMACIMIZ ADANA’NIN MAĞDUR OLMAMASI’

Karalar’ın koltuğunu geçici olarak devralan Geçer, görevini nasıl sürdüreceğine yönelik sorulan soruya, “Bundan sonraki süreçte; döneme başlarken belirlediğimiz stratejik planlara uygun hareket edeceğiz. Var olan programlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü yeni bir plan, yeni bir çalışma, yeni bir bütçe çalışması yapmıyoruz. Zaten bu planlara yasal olarak da uymak zorundayız. Buradaki en büyük hedefimiz, Adana’nın mağdur olmaması. Hizmette aksama olmaması” yanıtını verdi.

İktidarın uyguladığı tasarruf tedbirlerine ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Geçer, “Yerel yönetimlerde son dönemlerde tasarruf tedbirlerinden dolayı genel eksiklikler var. Ama bunların en önemlisi, vergi ve SGK borçlarında ciddi kesintiler oluşması. Daha önceki yıllarda ödenmemiş olan bu borçların bugün tahsil edilmesi ve direkt kaynağında kesintiye yol açması belediye çalışmalarını fazlasıyla etkiliyor. Tabii ki her kurumun borcu ödenecektir ama bunların yapılandırılıp belediyelerin ödeyebileceği şekilde düzenlenmesi, hizmetin aksamaması, vatandaşın mağdur olmaması anlamında çok kıymetli. Çünkü belediyeler de kamu kuruluşu ve hizmet vermek zorunda” dedi.

‘KURUM AYIRMANIN MANTIĞI YOK’

İktidarın sosyal yardım konusunda yetersiz kaldığı yerlerde belediyelerin devreye girdiğini belirten Geçer, “Pandemi, deprem ve ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya geldi. Bütün kurumlar bunlardan etkilendi. Vatandaşlar da bununla birlikte etkilendi. Burada tabii sosyal devlet anlaşıyla devletin yapması gereken ama eksik bıraktığı işlerde de belediyeler devreye girdi. Belediyeler de devletin bir kurumu. Biz onlarla paydaşız ve birlikte çalışmak zorundayız. Devlet de biz de vatandaşa hizmet veriyoruz. Kurum ayırmanın bir mantığı yok. Sonuçta hizmette aksama olmaması önemli. konomik kriz sebebiyle biz de gönülümzden geçen yardımı yapamıyoruz. Devletimizde, kurumlarımızda sorunlar var. Bunları el birliğiyle toplum olarak aşabiliriz. Bunun ilacı da birliktelik” diye konuştu.

BAŞKAN KARALAR’DAN BELEDİYEYE GAZZE İLETİSİ: ‘YARDIMI HIZLANDIRIN’

Silivri Cezaevi’nde tutuklu yargılanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeye ileti gönderdi. Paylaşımla Başkanvekili Güngör Geçer’e seslenen Karalar, “Başlattığımız ve düşündüğümüz, söz verdiğimiz işleri sırayla yapacağınızdan şüphem yok. Ama bu yazıyı bunun için yazmıyorum. Her gün televizyon izlerken Gazze'nin ve Gazzeli'lerin durumunu görünce içim parçalanıyor. Sizden ricamdır. Gazze'ye gıda ve insani yardım için Meclis kararı aldığımız 10 milyonluk yardımı hızlandırın. Tabii ki devletimizin yetkilileri, Kızılay ile de görüşerek doğru yere gitmesini sağlayacak şekilde. Şimdiden teşekkürler. Tüm çalışma arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.