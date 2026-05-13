Adana Büyükşehir Belediyesi'nden '1 milyar liralık araç bakım harcaması' iddialarına yanıt

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan, "belediyenin 4 ayda araç bakımına 1 milyar lira harcandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TOPLAM MİKTARI AÇIKLADILAR

Belediyeye ait toplam bin 95 aracın bakım ve onarım işlemlerinin, 2026 Ocak ayından itibaren belediye bünyesinde kurulan bakım atölyelerinde ve belediye personeli tarafından gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere; 2026 Ocak ayından itibaren belediyemize ait toplam bin 95 adet aracın (otobüs, otomobil, kamyon, iş makineleri vd.) bakım ve onarımı, belediyemiz bünyesinde kurulan bakım ve onarım atölyelerinde, belediyemiz elemanlarınca yapılmaktadır. 01.01.2026 - 13.05.2026 tarihleri arasında, belediyemize ait tüm araçların bakımı, onarımı ve yedek parçaları için harcanan toplam miktar; KDV dahil 486 milyon 124 bin 627,54 TL’dir.

Bu kapsamda alınan akü, lastik, yağ, filtre ve sürekli yenilenmesi gereken malzeme ve yedek parçalar tüm yıl için alınmış olup, Makine İkmal Daire Başkanlığımızın depolarında yer almakta ve ihtiyaç olduğunda kullanılmaktadır. Araçlarımızın bakım ve onarımı için gerekli olan malzeme ve yedek parçaların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılmakta olup, ihtiyaca ve mevzuata uygun gerçekleştirilmiştir."

"GERÇEKLE İLGİSİ BULUNMUYOR"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Belediyemizin sadece araçların bakım ve onarımı için yapılan harcamaları değil tüm harcamaları; Sayıştay, İç Denetim Birimi ve Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetlenmektedir. Sayıştay ve diğer denetim birimleri tarafından belediyemizde 2025 yılı için yapılan denetim sonucunda, araçlarımızın bakım ve onarımı için yapılan harcamalarda herhangi bir usulsüzlüğe yer verilmemiştir.

Yukarıdaki açıklama ve bilgilerden de görüleceği üzere, belediyemizin '4 ayda araç bakımına 1 milyar lira harcamış' yönündeki haber ve iddiaların gerçekle ilgisi bulunmadığını, gazetecilik etiği ile bağdaşmayan, kötü niyetli ve iftira niteliğinde olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."